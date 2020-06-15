Korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü yakalandı Korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü yakalandı Aksaray'da korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü Nevşehir'de polis ekiplerince yakalanarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü yakalandı

NEVŞEHİR - Aksaray'da korona virüs test sonucunu beklemeden yola çıkan kamyon şoförü Nevşehir'de polis ekiplerince yakalanarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Aksaray'da korona virüs testi yapılmasının ardından test sonucunu beklemeden Nevşehir'e gelen 50 ABB 314 plakalı kamyon şoförü ve oğlu polis ekiplerince Esentepe Mahallesinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan kamyon şoförü ve beraberindeki oğlu sağlık görevlilerine haber verilmesinin ardından tedavi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kamyonun yıkanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA