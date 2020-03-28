Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi
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Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi Korona virüsüne aldırmayan vatandaşlar yine sahillere gitti Korona virüsün etkisini günden güne sürdürmesine rağmen bazı İstanbullular, haftasonu evlerinden çıkıp sahillere gitti.

28.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:09
Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

Korona virüsüne aldırmayan vatandaşlar yine sahillere gitti

İSTANBUL - Korona virüsün etkisini günden güne sürdürmesine rağmen bazı İstanbullular, haftasonu evlerinden çıkıp sahillere gitti. Vatandaşların Kartal Sahili ve Maltepe Sahili'nde arkadaşlarıyla ya da ailesiyle birlikte gittikleri görüldü. Kimi yürüyüş yaptı, kimi spor için koştu kimi de sahilde bol bol fotoğraf çektirdi. Tehlikeye aldırmayan vatandaşların korona virüsüne rağmen gezdiği sahil havadan görüntülendi.

Dünya'da olduğu kadar Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsüne karşı farklı önlemler alınıyor. Fakat bazı vatandaşlar tüm tedbirlere rağmen sokağa çıkamaya devam ediyor. Bu haftasonu da bazı vatandaşların Kartal ve Maltepe Sahili'ne gittikleri görüldü. Korona virüs tehlikesine aldırmayan vatandaşlar, haftasonu evlerinde kalmak yerime sahilde gezmeyi tercih etti. Kimi ailesiyle sahilde yürüyüş yaptı, kimi arkadaşlarıyla gezdi, kimi de sahilde fotoğraf çektirdi. Korona virüs tehlikesine aldırmaya vatandaşların gezdiği Kartal ve Maltepe Sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Korona virüs tehlikesi aldırmadan sahilde gezen vatandaşlar havadan görüntülendi

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