Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler
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Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler

Adana'da bir tekstil mağazasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp yangını izlediler
01.09.2020 22:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:19

Adana'da bir tekstil mağazasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çevredeki yüzlerce vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak maskesiz bir şekilde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 74177 sokakta bulunan tekstil mağazasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tekstil mağazasından alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat boyunca iş yerine müdahalede bulundu. 1 saattin sonunda yangın tamamen söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İşyeri üzerindeki evlere yangının sıçrama olasılığına karşın ve dumandan zehirlenme olmaması için polis dairelerde oturan vatandaşların tahliye etti.

Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar

Adana'da maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, yüzlerce vatandaşlar maske takmadan yangın bölgesine geldi. Meraklı vatandaş korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izledi. İtfaiye ekipleri kalabalıktan dolayı çalışmaktan güçlük çekti.

Polis kalabalığı dağıtmak için anonslarda bulunmasına rağmen vatandaşlar yangın bölgesini izlemeye devam etti.

Yangının çıkış nedeni ise elektrik kontağından kaynaklı olduğu itfaiye erleri tarafından bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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