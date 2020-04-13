Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 180 bin 590 TL para cezası kesildi
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Denizli, 3. Sayfa

Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 180 bin 590 TL para cezası kesildi

Denizli'de Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere yönelik 405 kişi işlem yapıldığını bu şahıslara toplamda ise 180 bin 590 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

13.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:16
Korona virüs tedbirlerine uymayanlara 180 bin 590 TL para cezası kesildi

Denizli'de Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan kişilere yönelik 405 kişi işlem yapıldığını bu şahıslara toplamda ise 180 bin 590 TL para cezası kesildiğini açıkladı.

Konu ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiğini kaydedildi. Açıklamada tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü 69 kişiye 34 bin 68 TL, 20 yaş altı 290 şahsa 56 bin 718 TL ve sosyal mesafe kuralına uymayan 46 şahsa 89 bin 804 TL olmak üzere toplamda 180 bin 590 TL para cezası kesildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca 20 yaş altı bir şahıs ile sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı aktarıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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