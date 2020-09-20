Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 358 kişiye ceza yağdı
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Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 358 kişiye ceza yağdı

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine ve karantina tedbirlerine vatandaşlara ve işyerlerine ceza yağdı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 358 kişiye ceza yağdı
20.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:21

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine ve karantina tedbirlerine vatandaşlara ve işyerlerine ceza yağdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uymayan Bin 358 kişiye işlem yaptı. Ekipler ayrıca karantina kuralarına uymayan 7 vatandaşa ve 208 işyerine işlem yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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