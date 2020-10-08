Korona virüs tedbirlerine uymayan bin 35 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirlerine uymayan bin 35 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirlerine uymayan bin 35 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen bir kişiye ise idari işlem yapıldı.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "07 Ekim 2020 günü ilimiz genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 1035 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten, 1 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulanmış, ayrıca 190 iş yeri denetlenmiş, bu işyerlerinden 1'ine işlem yapılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı