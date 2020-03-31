Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Haber
Jandarma, 3. Sayfa

Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Mesire Alanı girişinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 4 kişiye toplam 1568 TL idari para cezası uygulandı.

31.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:03
Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Mesire Alanı girişinde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 4 kişiye toplam 1568 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı getirilirken, ülke genelindeki mesire ve park alanlarında piknik yapılması da yasaklandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de yasakla ilgili uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire alanı giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşini ölçerek gerekli uyarılarda bulundu. Ayrıca denetimlerde yasağı çiğneyen 4 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde kişi başı 392 TL idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haber
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Koronavirüs fırsatçısı! 'Bana ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi Haber
Koronavirüs fırsatçısı! "Bana ihtiyaç var" diyerek tahliyesini istedi
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haber
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Karantinada olan Ece Uslu, para koleksiyonunu paylaştı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
ABD'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü New York'ta, salgından ölenler mobil morglara taşındı
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Survivor ödül oyununda yarışmacılar birbirine girince Acun, Parviz'i oyundan diskalifiye etti
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Şahan Gökbakar, ihtiyaç sahibi aileler için 3 yere bağış yaptı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 12:02:30. #1.14#
title