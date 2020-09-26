Korona virüs tedbirlerinde denetim ve izolasyon sıkı tutuluyor

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutulduğunu açıkladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağustos'ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) hayata geçirilmişti. Bu merkezler sayesinde her bir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanıyor.

Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri yapıldı. Bu kapsamda, 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5 milyon 958 bin 499 kişi ve işletmeye, valilik/kaymakamlıklarca re'sen uygulanan denetimler gerçekleştirildi.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlar tarafından bildirilen toplam 155 bin 177 ihbar/şikayetin yüzde 97,9'u olan 151 bin 898'i kontrol edilirken, toplamda (re'sen+ihbar/şikayet üzerine) 6 milyon 110 bin 397 denetim faaliyeti uygulandı.

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona tabı tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan 1'inci ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarılırken, 2'inci ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge ile "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek ve bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor. Bunların, 689'u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, bin 359'u geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler arasında yer alıyor.

Söz konusu genelge kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı