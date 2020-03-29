Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı
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İstanbul, Silivri, Çorlu

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından Silivri otogarı boş kaldı.

29.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:53
Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin iptal edilmesinin ardından Silivri otogarı boş kaldı. Çorlu, Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise, Silivri kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gerek izin kağıdı almaya çalıştı.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlandırmasıyla Silivri otogarı boş kaldı. Sakin günlerinden birini yaşayan otogarda tüm peronlar boş kaldı. İstanbul'dan Çorlu, Çerkezköy ve Trakya illerine geçmek isteyen yolcular ise, Silivri Kaymakamlığı tarafından kurulan noktalara gerek izin kağıdı almaya çalıştı. İzin kağıdı şartları uygun olan vatandaşlara verilirken, uygun olmayanlar geri gönderildi. Çorludan Silivri'ye iş için gelen inşaat işçisi de geri gönderildi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

Kaynak: İHA

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Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı

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