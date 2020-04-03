Korona virüs tedbirleri kapsamında yollarda tedbirler arttırıldı Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de arttırılan korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde araçlar tek tek durdurulup sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de arttırılan korona virüs tedbirleri kapsamında şehir girişlerinde araçlar tek tek durdurulup sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Ekipler ayrıca yolculara gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Bingöl'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Emniyet ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin girişlerinde ortak çalışma yapıyor. Bingöl-Elazığ karayolunda da çalışma yapan ekipler, izinli olarak yolcu taşıyan şehirlerarası otobüsler ve özel araçları tek tek denetliyor. Polis ekiplerinin temassız kimlik okuyucu ile kontrol yaptığı uygulamada, sağlık ekipleri de sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini gerçekleştiriliyor. Yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, ayrıca varacakları adreslere ulaştıklarında kendilerini 14 gün karantinaya almaları tavsiyesinde bulunuyor.

Yolcuların ateşini ölçtüklerini ve bilgilendirme yaptıklarını belirten sağlık görevlisi Muttalip Varol, "Sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Bakanımızın yaptığı açıklamalardan sonra denetimlerimizi iyiden iyiye arttırdık. Büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımız bayağı bir var. Vatandaşlarımızı kendilerini evde karantinaya almaları için bilgilendiriyoruz" dedi.

Sakarya'dan memleketi Muş'a gitmek için yola çıkan Muhammet Sarp, "Yol boyunca sıklıkla çevirmelere, kontrollere denk geldik. Sağlıkçı arkadaşlarımız görevlerinin başında ve bize yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz, görevlerini dört dörtlük yapıyorlar. Ben de şimdi evime gittiğimiz zaman kendim için, ailem için 14 gün kendimi karantinada tutacağım" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA