Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi
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Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi Akasya AVM yetkilileri, korona virüs tedbirleri doğrultusunda alış veriş merkezinin kapılarını geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

19.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:42
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi

İSTANBUL - Akasya AVM yetkilileri, korona virüs tedbirleri doğrultusunda alış veriş merkezinin kapılarını geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan korna virüs tedbirleri kapsamında, Akasya AVM yetkilileri, alış veriş merkezinin geçici süreyle kapatılacağını açıkladı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmeler sebebiyle alışveriş merkezimizde konuk ettiğimiz siz değerli misafirlerimizin, yakınlarınızın ve çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' yönlendirmeleri doğrultusunda Akasya olarak her zamanki hassasiyetimizle tüm misafirlerimize 'evde kalın' diyor, geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz. Bu süre zarfında temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için süpermarketin 12.00-20.00, eczanenin ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalacağını bilgilerinize sunarız. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi.

Geçici süreyle kapatılan Akasya AVM drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Akasya AVM havadan görüntülendi

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