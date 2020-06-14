Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk sınav
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Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk sınav

- Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk sınav Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı.

14.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:57

- Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk sınav

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

İSTANBUL - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 10.15'te başlayan ve 135 dakika sürecek olan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmazken, sınav binasının girişinde, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı. Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu tutuldu . Bina girişinde sınava girecek olan adaylara el dezenfektanı uygulanırken, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanırken adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Sınava giren adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilirken sınavın sonuçları ise 7 Temmuz'da açıklanacak.

Saat 10.15'te başlayan sınavda, Görevliler tarafından okulun bahçesine güvenlik şeridi çekilerek adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçesinden çıkartılarak dışarıya alındı. Öte yandan bir adayın ise son dakikada sınava yetiştiği görüldü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk sınav

Kaynak: İHA

Manşet

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