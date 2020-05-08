Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması...
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Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması...

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması...
08.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:57

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru yapıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru yapıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, "Korana virüs tedbirleri kapsamında, ülkemizin normalleşme planı çalışmalarında, işyerleri kapalı esnaf-sanatkarlarımızın meslek gruplarından, berber, kuaför, güzellik salonları vb. pazarlarda tuhafiye, züccaciye, oyuncak vb satan üyelerimizin,11 mayıs tarihi itibarıyla işyeri ve pazarlarda sergi açmalarına, İçişleri Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallar dahilinde izin verilmiştir.

Yaklaşık iki aydır işyerleri kapalı, kahvehane, kafeterya, internet kafe, lokanta, restaurant, düğün salonları vb. işyerlerimizin açılış tarihlerinin ve kurallarının belirlenmesi hususlarında İçişleri Bakanlığına müracaatlarımız yapılmıştır.

Sürecin takipçisi olduğumuzu tüm esnaf ve sanatkarlarımıza saygıyla duyururuz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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