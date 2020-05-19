Korona virüs tedbirleri kapsamında E-5 karayolunda trafik uygulaması gerçekleştirildi 19 ile mücadele kapsamında akşam 19.00'dan sabah 07.00'a kadar trafik polisleri yoldan geçen araçlar ile ilgili uygulama gerçekleştirildi.

COVİD-19 ile mücadele kapsamında akşam 19.00'dan sabah 07.00'a kadar trafik polisleri yoldan geçen araçlar ile ilgili uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada trafik polislerinin araç sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında E-5 karayolu Ayvansaray Mevkiinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada trafik polisleri araç sahiplerinin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan uygulamada izin belgeleri olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Uygulama akşam saat 19.00'da başladı. Sabah ise 07.00'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA