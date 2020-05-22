Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor Artvin, Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin, tedbiri elden bırakmıyor.

22.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:49

Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Artvin, Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor

ARTVİN - Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin, tedbiri elden bırakmıyor. Kentte filyasyon çalışmasına destek olmak amacıyla alınan kararla, şehir içi özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşlarda seyahat edenler kayıt altına alınıyor.

Uzun süredir pozitif Covid-19 vakasının rastlanmadığı Artvin'de tedbirler sürüyor. İl Pandemi Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehir için özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşları kullanan vatandaşlar kayıt altına alınmaya başladı. Toplu taşımayı kullanan her vatandaşın adı soyadı, telefon numarası, bindiği-indiği durak ve saati şoför tarafından kayıt ediliyor. Böylelikle olası bir vakada, dolmuş içinde bulunanlar takibi kolayca yapılmış oluyor.

Pandemi sürecinde kapasitelerin yüzde 50 oranında hizmet veren toplu taşıma araçları, virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi önlemlerin yanı sıra yeni normalleşme hayatında caddelerin kalabalıklaşmasıyla da yeni önlemler alınıyor.

"Toplu taşımada bu uygulama sadece Artvin'de uygulanıyor"

Türkiye'de toplu taşımalarda bu uygulamanın ilk olduğunu söyleyen Artvin Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Şeref Öngüner, olası bir vaka durumunda temaslı kişilerin daha kolay bulunması için böyle bir karar aldıkları belirtti.

Cemiyet Başkanı Şeref Öngüner "Vali beyin başkanlığında pandemi kurulunca bir uygulama başlattık. Türkiye'de bir tek Artvin'de yapılıyor bu uygulama. İlçe arabalarımız ve şehir içi dolmuş arabalarımızda bütün araçlarımıza binene yolcuların isim, soy isim, hangi durakta bindiği hangi durakta indiği tc numaralarına kadar alıyoruz. Olası bir vaka durumunda kişiye o iletişime geçtiği insanları rahatlıkla bulabilmek için sayın valimizin başkanlığında böyle bir karar aldık. Türkiye genelinde en başarılı illerden birisiyiz Artvin olarak. Bu sayın valimizin ve o pandemi kurulumuzdaki heyetin başarısı ve tüm bilinçli Artvin halkının başarısıyla oldu" dedi.

Şehir İçi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Remzi Yıldız ise yaptığı açıklamada "Valimizin Pandemi Kurulu başkanı olarak bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda dolmuşlarımızı kullanan müşterilerin bütün kimlik bilgilerini bindiği saatleri ve iniş biniş yerlerini sıhhatli bir şekilde forma alıyoruz bilgilerini tutuyoruz ileri de doğabilecek Korona virüs hastalığı olduğunda bu bilgileri ortaya koyup bu toplu taşımayı kullanan insanların kimin kullanıp kullanmadığı konusunda veri elde etmek için bunları kullanacağız" ifadelerine yer verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi Haber
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Haber
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Haber
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
150 tavuğu telef eden tilki, 'Battal Gazi' taktiğiyle yakalandı
150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mayıs'ta 1422 kişi hayatını kaybetti
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
KKTC'de bayram namazı sosyal mesafeye uygun kılınacak
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 10:52:09. #1.15#
title