Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de alınan yeni kararlar açıklandı

Denizli'de korona virüs risk haritasında 'yüksek riskli' iller kategorisinde yer almasının ardından 'Turuncu' olması ile birlikte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıklandı.

Denizli'de korona virüs risk haritasında 'yüksek riskli' iller kategorisinde yer almasının ardından 'Turuncu' olması ile birlikte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde açıklanan kararların ardından 81 il valiliğine yeni tedbir kararları gönderildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10 nolu yeni korona virüs tedbirleri kararını açıkladı. Denizli Valiliği tarafından yayımlanan karara göre; "Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar gereğince 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, il bazlı uygulanacak tedbir ve kuralların illerin içerisinde bulunduğu risk grubuna düşük, orta, yüksek, çok yüksek göre belirlendiği kontrollü normalleşme dönemine girilmiş ve İçişleri Bakanlığının 02 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi uygulanacak tedbir ve kurallar risk gruplarına göre belirlenmiştir. 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar değerlendirilmiştir" denildi.

Denizli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatleri değişti

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar ise şöyle; "Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Mart 2021 tarihli ve 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu yazısına istinaden 30 Mart 2021 tarihinden itibaren; Yeni bir karar alınıncaya kadar yeni belirlenen risk gruplarına göre İlimiz yüksek risk grubunda yer almaktadır. İçişleri Bakanlığının 02 Mart 2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiş olup, buna göre ilimizde, hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine, hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma saat 21.00 Cumartesi gününden 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına, yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile belirlenen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde' yer alan istisna ile muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Yeme ve içme yerlerinde saat ve yüzde 50 kısıtlaması uygulanacak

Meclis tarafından alınan kararın devamında ise şöyle; "Yeme, içme yerleri lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına masalar ve koltuklar arası açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa ile koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00 ile 19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine, ancak bu işyerlerinde bir masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine, yeme ve içme yerlerinin 19: 00 ile 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Denizli'de toplu gerçekleştirilecek etkinliklere yeni düzenleme

Meclis tarafından alınan karara göre; "Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02 Mart 2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere kişi başı minimum 8 m alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere devam edilmesine, ancak bu hafta sonu 4 Nisan 2021 uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla muafiyet uygulanmasına, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerin 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi, girişlerde HES kodu uygulanması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, internet kafe ve salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir" şeklinde açıklandı.

Aile, akraba ve ziyaretler gibi durumların SARAP doğrultusunda değerlendirilecek

Korona virüs tedbirleri kapsamında aile ve akraba ziyaretlerini de kapsadığı belirterek; "Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarımız tarafından ağırlık verilmesine, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için, aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara, tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olup, bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03 Mart 2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen 'Dinamik Denetim Sürecinin' uygulanmasının kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine, salgının seyrini etkileyen olumlu yada olumsuz her türlü faktörün ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar ve il bazlı özel sebepler analiz edildiği, bu faktörlere yönelik alınan ve alınması gereken tedbirler ile yürütülen, yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

Sinema salonlarının faaliyetleri ertelendi

Karara göre; İçişleri Bakanlığının 30 Mart 2021 tarihli 'Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi' konulu yazısına istinaden, İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarihli 'Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi' yazısına binaen 1 Nisan 2021 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verilmiş ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları alınmıştı. Gelinen aşamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine, uygulamalara 30 Mart 2021 tarihi itibariyle geçilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir" şeklinde açıklandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı