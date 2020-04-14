Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi
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Kapadokya, Türkiye

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya havadan görüntülendi.

14.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi

NEVŞEHİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle hayalet şehre dönen Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Paşabağları ören yerleri, aşıklar vadisi ve Göreme beldesi korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından boş kalırken boş kapan Kapadokya bölgesi havadan görüntülendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kapadokya Bölgesini 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde ise 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan Kapadokya havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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