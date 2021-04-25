Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı'na uğramıyor
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Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı'na uğramıyor

Korona virüs tedbirleri Kanlıkavak Parkı'na uğramıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir'deki Kanlıkavak Parkı'na uğramadı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Eskişehir'deki Kanlıkavak Parkı'na uğramadı. Kısıtlamayı ihlal edenler drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs vaka sayılarının en fazla olduğu illerden Eskişehir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan bazı vatandaşlar, Kanlıkavak Parkı'na koştu. Kısıtlamayı ihlal edenlerden bazıları park çevresinde koşu yaparken bazıları da ailece yürüyüşe çıktı. Bisikletle gezenlerin yanı sıra kamp sandalyelerini alanlar, parkın ortasından geçen Porsuk Çayı kenarındaki iskelelerde keyif yaptı. Pazar arabasıyla gelerek çayın iki yakasını bağlayan köprü üzerinde manzaraya karşı fotoğraf çekinen bir çift ise görenleri hayrete düşürdü. Bulutlu havaya ve günün ilk saatleri olmasına rağmen oluşan insan yoğunluğunun günün ilerleyen saatlerine artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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