Korona virüs tedbirleri Japon çalışanlara yaramadı
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Korona virüs tedbirleri Japon çalışanlara yaramadı

Japonya'da yapılan bir araştırma Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemde evden çalışma modeline geçen çalışanların kilo aldığını ortaya koydu.

Korona virüs tedbirleri Japon çalışanlara yaramadı
02.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:05

Japonya'da yapılan bir araştırma Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemde evden çalışma modeline geçen çalışanların kilo aldığını ortaya koydu.

Korona virüs salgınının etkisini yitirmesiyle hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Japonya'da yapılan bir araştırma, salgın karşısında alınan sosyal tedbirlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisini ortaya koydu. Mobil cihazlar için sağlıklı yaşam uygulamaları geliştiren Link&Communication adlı firma, kendi üretimi olan bir uygulamayı kullanan 2 bin 800 şirket çalışanı üzerinde anket gerçekleştirdi. Salgın riski karşısında yapılan "evde kal" çağrıları nedeniyle çalışanların yüzde 57'sinin kilo aldığını gösteren çalışmaya göre, toplam katılımcıların yüzde 60'ının ise vücut yağ oranında ocak ayına göre artış kaydedildi.

"10 kilo alanlar var"

Araştırmaya katılan 2 bin 800 kişinin yüzde 32'si bir kilogramdan az kilo aldığını söylerken, katılımcıların yüzde 26'sı 1 kilogramdan fazla kilo aldığını belirtti. Söz konusu uygulamayı kullanan bazı çalışanların vücut ağırlığında evde kaldıkları dönemde 10 kilograma kadar artış gözlendiği ifade edildi. Şirketin geliştirdiği adım sayma uygulamasına göre de, katılımcıların yüzde 79'u sağlıklı yaşam için ölçüt olarak görülen günlük 8 bin adımın altında kaldı.

Uzmanlar uyardı

Korona virüs pandemisi nedeniyle şirketlerin personelini evden çalışmaya teşvik ettiğini hatırlatan uzmanlar, hareketsiz yaşamın neden olabileceği sağlık sorunları konusunda uyardı. Diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara dikkat çeken sağlık otoriteleri, şirketleri çalışanlarının sağlığını koruyacak tedbirler almaya çağırdı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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