Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler

18.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:11

Antalya'da korona virüs salgınına aldırış etmeden bir villada parti düzenlendi.

Antalya'da korona virüs salgınına aldırış etmeden bir villada parti düzenlendi. Partideki görüntüler sosyal medyada "Canınız çeksin" notuyla paylaşıldı. Polis, partiye katılanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Vaka artışının yüzde yüz olduğu illerden biri olan Antalya'da dün akşam bir villada buluşan gençler parti düzenledi. Saat 22.00'den sabah saatlerine kadar devam eden partide hiçbir tedbir alınmadı. Sosyal mesafe, hijyen ve maskenin yok sayıldığı partide gençler birbirlerine sarılarak dans etti.

Partiye katılan gençler çektikleri görüntüleri, 'Canınız çeksin', 'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu villayı tespit ederek, partiye katılanları belirlemek için çalışma başlattı. - ANTALYA

Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler
Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cansu Dere Haluk Levent Caner Cindoruk
Spor Neymar Ali Koç Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Kredi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da 'canınız çeksin' diyerek korona partisi düzenlediler | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:20:36. #1.14#
title