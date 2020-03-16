Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi
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Başsavcı, Düzce, Güncel

Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Düzce Adalet Sarayındaki duruşmalar 15 gün süreyle ertelendi.

16.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42
Korona Virüs tedbirleri duruşmaları erteledi

DÜZCE (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda Düzce Adalet Sarayındaki duruşmalar 15 gün süreyle ertelendi. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik "Mahkemeler ertelendi, cezaevine yeni gelen hükümlüler 14 gün boyunca diğer mahkumlardan ayrı bir bölgede tutuluyor" dedi.


Düzce Adliyesi, korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren iki hafta süreyle duruşmalara kapatıldı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında görülecek olan duruşmalar da ertelendi. Acil durumlar dışında faaliyet göstermeyecek olan mahkemeler, 16 Mart tarihi itibariyle duruşmalara kapatıldı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, adliye de temizlik çalışmalarını sürekli gerçekleştirdiklerini Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından oluşturulan kararları Düzce Adliye'sinde uyguladıklarını dile getirdi. Çelik, "Bu virüs ile ilgili olarak devletimiz ciddi olarak tedbirleri aldı. Kararlarını verdi. Bizde devletimizin aldığı tüm kararları harfiyen uyguluyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığının virüsten korunma ile ilgili almış olduğu tedbirleri harfiyen uyguluyoruz. Tüm adliyemizde dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Günlük temizliği yapıyoruz. Ayrıca gün içerisinde de sık kullanılan kapı kolları, asansör ve benzeri yerlerde sürekli dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ceza evlerinde denetimli serbestlik müdürlüklerinde de gerekli tedbirleri aldık" dedi.


"Cezaevine gelen hükümlüler kuluçka döneminde bekletiliyor"


Başsavcı Çelik, cezaevine yeni gelen hükümlülerin 14 gün boyunca virüs tehlikesine karşılık diğer mahkumlardan ayrı bir koğuşta tutulacağını belirtti. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik: "Özellikle Cezaevlerinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda görüşleri yasakladık. İzinleri iptal ettik. Toplu çalışmalar yok. Cezaevine giren herkes kontrolden geçiriliyor. Gerekirse sağlık raporu almadan cezaevine alım yapılmıyor. Dışarıdan cezaevine alınanlar diğer hükümlüler ile hemen aynı yere konmuyor. Onlar ayrı bir odada tutuyoruz. Kuluçka dönemi dediğimiz 14 günlük süre bekletiliyor. Daha sonra herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildikten sonra diğer odalara alınacaklar. Açık görüşleri zaten iptal ettik" dedi.


"Duruşmalarımızı erteledik, adliyemiz açık"


Başsavcı Çelik, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun mahkemelerimize tavsiyesi oldu. Duruşmaların ertelenmesi tavsiyesi. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hem hukuksal hem de sağlık açısından mağdur olmaması için bizde gerekli tedbirleri aldık. Hakimlerimiz duruşmaları ertelediler. Duruşmaların ertelendiğini adliyemizin girişinde not olarak vatandaşlarımıza duyurduk. Tüm tedbirleri alıyoruz ama Adliyemiz kapanmış değil. Adliye'de faaliyetlerimiz adli işlemlerimiz devam ediyor.


Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmamak virüsün yayılmasını engellemek açısından gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Adliyede ki tüm işlemler icra dairesi mahkeme kalemleri savcılık işlemleri girişteki ön büro sisteminden yapılabiliyor. Gerek avukatlar gerek vatandaşlar kalemlere ve adliyenin içerisine girmeden o giriş bölümünde ki ön bürodan tüm işlemlerini yapabiliyor. Biz o vatandaşlarımızın sık gireceği yerlerde de gün içerisinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. Devletimizin almış olduğu tüm tedbirlere vatandaşlarımızın da uymasını tavsiye ediyoruz. Bir panik hali oluşturmadan özellikle Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu virüsten korunma yollarına ilişkin tüm tedbirlerine vatandaşlarımızın isteyerek ve gönüllü olarak uymasını tavsiye ediyorum. Bizde bu konuda elimizden gelen tedbirlerimizi aldık. Sağlık bakanlığının bilim kurulu tarafından cezaevlerinde görüş yasağımız 2 hafta sürecek. 2 hafta sonra bu görüşme durumu tekrardan değerlendirilecektir. Mahkemelerin durumu da 2 hafta olacak. 2 haftanın sonunda tekrar değerlendirilecektir. Alınacak karar sonrasında bu uzatılabilir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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