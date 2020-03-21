Korona virüs tedbirleri artırılıyor Korona virüs tedbirleri artırılıyor.

Korona virüs tedbirleri artırılıyor.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle, tüm hastaneler salgın hastanesi olarak kabul edildi.Böylece sadece kamu hastanelerinde değil, özeller dahil tüm hastanelerde korona virüs tedavisi gerçekleştirilebilecek. Genelgeyle devlet, vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler Korona virüs tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerine devam edecek.Enfeksiyon, klinik mikrobiyoloji, göğüs ve iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az 2'si ve 3'üncü seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler, 'Pandemi Hastanesi' olarak kabul edilecek. Hastanelerin uzman eksiklikleri diğer hastanelerden görevlendirme yoluyla karşılanabilecek.

Pandemi hastanelerinde virüs hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek. Bu hastaların girişlerinde tedbirler alınacak. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı önceden belirlenecek. Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu onkoloji-hematoloji, radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecek. Genelgeyle son olarak, Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de Pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA