Korona virüs tedbirleri artırıldı Karabük'te, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tedbirler artırıldı.

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tedbirler artırıldı.



Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartıldı.



Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada, öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, iş yeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalarının, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz ettiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu konuda tüm il ve ilçelerimizde bulunan tüm gıda işletmelerine tedbirler hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve resmi kontroller aralıksız devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı 0 501 174 0 174 vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA