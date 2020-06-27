Korona virüs tedbirleri altında YKS maratonu başladı Korona virüs tedbirleri altında YKS maratonu başladı Türkiye genelinde 2.5 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Çorum'da da başladı.

Korona virüs tedbirleri altında YKS maratonu başladı

ÇORUM - Türkiye genelinde 2.5 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Çorum'da da başladı.

Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar korona virüs önlemleri altında sınav okul bahçelerine alındı. Okul girişlerinde öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilirken okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi.

Heyecanlarına yenik düşen hem öğrenciler hem veliler zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttular. Görevliler tarafından öğrenci ve velilerine sık sık kurallara uymaları için uyarı yapıldı. Polis ekipleri ise okul çevrelerinde sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu.

Adayların içeri girmesiyle kapılar kapatılarak saat 10.15'te sınav maratonu başladı.

Kaynak: İHA