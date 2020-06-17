Korona virüs tedbirleri altında havuz keyfi
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Korona virüs tedbirleri altında havuz keyfi

Korona virüs tedbirleri altında havuz keyfi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan aquapark sezona korona virüs salgını gölgesinde girdi.

17.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:09

Korona virüs tedbirleri altında havuz keyfi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan aquapark sezona korona virüs salgını gölgesinde girdi. Sıcak havada serinlemek için havuza gelen vatandaşlar korona virüs önlemleri altında doyasıya eğlendi.

Sıcak havanın artmasıyla birlikte Kızıltepe'de bulunan aquapark da korona virüs gölgesinde sezonu açtı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için havuza gelmeye başladı. Tesis girişinde ateş ölçerlerle ateşleri ölçülen vatandaşların maskesiz içeri girmelerine de izin verilmiyor. Korona virüs tedbirleri altında havuzun keyfini çıkaran vatandaşlara can kurtaranlar sosyal mesafe kuralı uyarısında bulunuyor.

Tedbirlerini aldıklarını ifade eden işletme müdürü Özkan Bulut, "Ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımız korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçerlerle içeri alınmaktadır. Ziyaretçilerimizin aquapark içerisinde maskesiz dolaşması yasaktır. Cankurtaranlarımız sürekli misafirlerimize sosyal mesafe kuralını hatırlatarak tedbir almaktayız. Soyunma kabinlerimiz 20 dakikada bir dezenfekte ediliyor. 15 Haziranda hizmet vermeye başladık. Tedbirlerimizde kesinlikle taviz vermiyoruz. Keyifli bir havuz sezonuna halkımızı bekliyoruz" dedi.

İşletmenin sağlık ekibinden Özge Işıkhan, "Sağlık alnında korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi daha da artırmaktayız. Girişte müşterilerimizin ateşleri ölçülmekte ve dezenfekte işlemlerimiz yapılıyor. Sosyal mesafe ve maskesiz girişe izin vermemekteyiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise ateşlerinin ölçülüp ellerinin dezenfekte edilerek içeri alındıklarını belirterek uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Korona virüs tedbirleri altında havuz keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

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