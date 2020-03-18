Korona virüs tedbirine uymayanlar cezalandırılacak
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Koronavirüs, Sivas, Güncel

Korona virüs tedbirine uymayanlar cezalandırılacak

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs Salgını Tedbirlerini kapsamında alınan kararlara uymayanların para cezası ve 1 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

18.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
Korona virüs tedbirine uymayanlar cezalandırılacak

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüs Salgını Tedbirlerini kapsamında alınan kararlara uymayanların para cezası ve 1 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.

Sivas, Genişletilmiş İl Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı sonrasında, Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlara uymayanların 3 bin 150 TL para cezası ve 1 ayla 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlardan bazıları şunlar:

"Piyasanın gözetimi ve denetimi kapsamında; Ticaret İl Müdürlüğü, Belediye Zabıta Ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fiyat kontrolleri yapılarak, genelge, karar, duyuru ve talimatlara aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari para cezaları ve adli işlemlerin uygulanacaktır. Kovid-19 şüphesi oluşturacak bulgulara rastlanılması halinde, ambulansla gerekli tedbirler alınarak, referans hastane olan Sivas Numune Hastanesi'ne ivedilikle sevkleri gerçekleştirilecektir. İhbarda belirtilen adrese giden sağlık personelinin ikaz ve uyarılarına riayet edilmemesi ve güçlük çıkarılması halinde, talep üzerine sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk ekibi derhal sevk edilecektir. Sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme, spor alanı ve yerleri içinde, toplu olarak bulunan tüm işletmelerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmuştur. Faaliyeti durdurulan iş yerlerine pastane, çay ocağı gibi hizmet veren yerler de dahil edilmiştir. Bu iş yerlerinde tezgahtan satış/paket servis dışında, masalara herhangi bir servis yapılması yasaklanmıştır. Sivas mülki sınırları içerisinde bulunan vatandaşların; yurt dışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne suretle olursa olsun temas nedeniyle korona virüs bulaşma/taşıma şüphesi altında olanlara, İl Sağlık Müdürlüğü/Kollukça, 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmamaları yönünde yazılı tebligat yapılacaktır. Bunlardan ikametlerinden ayrılmamaları yönündeki '1. İkaza' uymayanlara, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak, yapılacak "2. kontrolde" de ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilenler ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altına alınarak, haklarında tekraren idari para cezası (3.150,00 TL) uygulanacak ve ayrıca TCK'nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır. Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.150,00 TL,Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL,Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince "2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükümleri gereğince, sorumlular hakkında Adli ve idari işlemler derhal uygulanacak, iş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali cezası verilecektir" - SİVAS

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Kaynak: İHA

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