Korona virüs tedbiri için doğum günü pastasının mumlarını eliyle söndürdü Isparta'da bir işyerinde çalışan ve 40 yaşına giren Ahmet Çulha için arkadaşları doğum günü sürprizi hazırladı.

Isparta'da bir işyerinde çalışan ve 40 yaşına giren Ahmet Çulha için arkadaşları doğum günü sürprizi hazırladı. Çulha, korona virüs tedbirleri kapsamında pastanın üstündeki mumları üflemek yerine eliyle söndürdü.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (Covid-19) için Türkiye'de tedbirler arttırılırken, vatandaşlar da kendilerine özgü farklı önlemler alıyor. Isparta'da bir işyerinde 40'ıncı yaş gününü kutlayan Ahmet Çulha için arkadaşları doğum günü sürprizi hazırladı. Çulha, doğum günü pastasının üzerinde bulunan mumları korona virüs tedbirleri kapsamında üflemek yerine eliyle söndürdü. Pasta üzerindeki üç mumu da eliyle söndüren Çulha, arkadaşlarından büyük alkış aldı. O anlar yine arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ahmet Çulha, korona virüs konusunda uzmanların uyarılarına uymaya çalıştığını belirterek, "Pastanın üzerindeki mumları üflemek yerine arkadaşlarımın sağlığını tehdit etmemek amacıyla elimle söndürmeyi tercih ettiğini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA