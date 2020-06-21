Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede babalar gününe buruk girdi
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Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede babalar gününe buruk girdi

Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede babalar gününe buruk girdi -Pandemi servisin yatan babaların günü kutlandı -Buruk babalar günü -Pandemi kliniğinde duygulu anlar yaşandı Yakalandıkları korona virüs dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi gören...

21.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:56

Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede babalar gününe buruk girdi

-Pandemi servisin yatan babaların günü kutlandı

-Buruk babalar günü

-Pandemi kliniğinde duygulu anlar yaşandı

DÜZCE - Yakalandıkları korona virüs dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi servisinde tedavi gören babalar, babalar gününe buruk girdi. Ziyaretin yasak olduğu pandemi servisinde Düzce İl Sağlık Müdürü ve hastane yönetimi yatarak tedavi gören korona virüs hastalarını unutmayarak çeşitli hediyeler verdi.

Korona virüs olan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde yatarak tedavi gören 13 baba, babalar gününe buruk girdi. Bulaşıcılığı nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen pandemi servisinde tedavi gören hastalar, ziyaretçileri de gelmeyince tek başlarına babalar gününe girdiler. Hastanede korona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki Selim Güler çok mutlu olduğunu dile getirerek; 'Çok hüzünlendim daha doğrusu. Allah razı olsun sağ olun. Oğlum virüsü atlattı. Hanım benimle beraber. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Herkesin babalar gününü de tebrik ediyorum. Korona virüs nedeni ile vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Doktor beyler hemşire hanımlar bizimle çok ilgileniyorlar. Memnunuz Allah razı olsun' dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz: 'Duygusal anlar yaşadık'

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve hastane yönetimi de pandemi servisinde korona virüs tedavisi gören hastaları unutamadı. Çeşitli hediyeler hazırlayan Dr. Yılmaz, Op. Dr. Temi ve hastane yönetimi hediyelerini babalar gününe yalnız girmek zorunda olan babalara verdiler. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz; "Öncelikle tüm şehit ve gazi ailelerimizin babalar gününü ve tüm sağlık çalışanlarımızın babalar gününü kutluyorum. Korona virüs nedeni ile bazı babalarımız serviste yatmak durumunda ve kimseyi korona virüs servisine almıyoruz. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık ve serviste yatan 13 tane babamızın babalar gününü kutlamak istedik. Geldik servise onların babalar gününü biz kutladık. Duygusal anlar yaşadık hep beraber karşılıklı. Güzel bir gün oldu. İnşallah herkesin mutlu huzurlu bir babalar günü geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede babalar gününe buruk girdi

Kaynak: İHA

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