Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede Babalar Günü'ne buruk girdi
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Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede Babalar Günü'ne buruk girdi

DÜZCE(İHA) – Yakalandıkları korona virüs dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören babalar, Babalar Günü'ne buruk girdi.

Korona virüs tedavisi olan babalar, hastanede Babalar Günü'ne buruk girdi
21.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:13

DÜZCE(İHA) – Yakalandıkları korona virüs dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi gören babalar, Babalar Günü'ne buruk girdi. Ziyaretin yasak olduğu pandemi servisinde Düzce İl Sağlık Müdürü ve hastane yönetimi, yatarak tedavi gören korona virüs hastalarını unutmayarak çeşitli hediyeler verdi.

Korona virüs olan ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde yatarak tedavi gören 13 baba, Babalar Günü'ne buruk girdi. Bulaşıcılığı nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen pandemi servisinde tedavi gören hastalar, ziyaretçileri de gelemeyince tek başlarına Babalar Günü'ne girdiler. Hastanede korona virüs tedavisi gören 54 yaşındaki Selim Güler çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok hüzünlendim daha doğrusu. Allah razı olsun, sağ olun. Oğlum virüsü atlattı. Hanım benimle beraber. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Herkesin Babalar Günü'nü de tebrik ediyorum. Korona virüs nedeniyle vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Doktor beyler hemşire hanımlar bizimle çok ilgileniyorlar. Memnunuz, Allah razı olsun" dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz: "Duygusal anlar yaşadık"

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastane başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve hastane yönetimi de pandemi servisinde korona virüs tedavisi gören hastaları unutmadı. Çeşitli hediyeler hazırlayan Dr. Yılmaz, Op. Dr. Temi ve hastane yönetimi hediyelerini Babalar Günü'ne yalnız girmek zorunda olan babalara verdiler. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, "Öncelikle tüm şehit ve gazi ailelerimizin Babalar Günü'nü ve tüm sağlık çalışanlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Korona virüs nedeni ile bazı babalarımız serviste yatmak durumunda ve kimseyi korona virüs servisine almıyoruz. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık ve serviste yatan 13 tane babamızın Babalar Günü'nü kutlamak istedik. Geldik servise onların Babalar Günü'nü biz kutladık. Duygusal anlar yaşadık hep beraber karşılıklı. Güzel bir gün oldu. İnşallah herkesin mutlu huzurlu bir Babalar Günü geçirmesini temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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