Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı
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Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramını pencereden el sallayarak kutladı.

Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı
31.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:12

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramını pencereden el sallayarak kutladı.

Diyarbakır'da iki gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.'ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.'ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

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