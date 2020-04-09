Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
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Levent Dörter, Dilan Çıtak, Güncel

Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri

Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e müzisyen sevgilisi Levent Dörter sosyal medyadan moral konseri verdi.

09.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:11
Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri

Korona virüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e müzisyen sevgilisi Levent Dörter sosyal medyadan moral konseri verdi.

Korona virüs tedavisi gören İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e aynı şekilde kendisi de korona tedavisi gören sevgilisi müzisyen Levent Dörter, sosyal medya üzerinden moral için konser verdi. Bilgisayar üzerinden birbirlerine bağlandıkları anları sosyal medyadan paylaşan Tatlıses, görüntüleri, "Karantinada canım sıkılmasın diye bana özel konser veriyor" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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