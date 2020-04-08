Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde korona virüs tedavisi gören 43 ve 17 yaşlarındaki 2 erkek tedavilerinin ardından iyileşerek, hastane personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Korona virüs tedavisi bitti, alkışlarla uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde korona virüs tedavisi gören 43 ve 17 yaşlarındaki 2 erkek tedavilerinin ardından iyileşerek, hastane personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Alaplı'da 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 43 ve 17 yaşındaki 2 erkek hasta bir süre önce Alaplı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından iyileşerek sağlığına kavuşan 2 hasta bugün doktor ve hemşirelerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Kaynak: İHA