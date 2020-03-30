Korona virüs tedavileri içerisinde kayısı çekirdekleri de bulunuyor Geleneksel Çin tıbbında önerilen korona virüs tedavileri içerisinde kayısı çekirdekleri bulunuyor.

Geleneksel Çin tıbbında önerilen korona virüs tedavileri içerisinde kayısı çekirdekleri bulunuyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu, Malatya'nın da önemli ekonomik değeri olan kayısı çekirdeğinin dünyanın gündeminde olan korona virüs tedavisinde tavsiye edilen Çin Geleneksel Tıbbı formüllerinde kullanıldığını bildirdi.

MTÜ Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu, son günlerde haber ve bilgi paylaşımı yapan internet sitelerinde kayısı çekirdeğinin Çin geleneksel tıbbında korona virüs ile mücadelede kullanıldığı ve Çin Devleti tarafından kayısı çekirdeğinin projelerde kullanılmasının resmi olarak da desteklendiğinin aktarıldığını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Otlu, bu gelişmenin Malatya'dan 51 ülkeye ihracatı yapılan kayısı çekirdeğinin hem Malatyalı kayısı çiftçisi için hem de Türkiye ekonomisi ve için çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, "Kayısı Çekirdeği 2019 yılı resmi verilerine göre 51 ülkeye ihraç edilmiş durumdadır. 2019 yılında 8 bin 120 ton kayısı çekirdeği ihraç edilmiş ve karşılığında yaklaşık 18 milyon dolar ihracat katkısı sağlanmıştır. Son 6 yıl içerisinde toplam 34 bin 235 ton kayısı çekirdeği ihraç edilmiş ve karşılığında ülkemize 94 milyon 938 bin dolar ihracat geliri sağlanmıştır. Kayısı çekirdeği üzerinde yapılan ve yapılacak olan bilimsel çalışmalar ile Malatya'nın ve ülkemizin ihracat rakamı kat ve kat daha yukarılara çıkacaktır. Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konuda Malatya'nın ve kayısı çitçisinin hizmetindedir" dedi.

Dr. Otlu, Çin'de son dönemde kayısı çekirdeği ile ilgili bilgilerin yansımasını şu şekilde aktardı, "www.eclecticschoolofherbalmedicine.com adlı internet sitesinde 'COVID-19, Bir bitki uzmanının korona virüsün ortaya çıkışı ile ilgili düşünceleri' başlıklı yazıda Çin geleneksel tıbbında COVID-19 tedavisi için hazırlanan formüllerde kayısı çekirdeği ve tohumlarının yer aldığı, kayısı çekirdeklerinin öksürük ve hırıltıyı giderici etkileri nedeniyle bu formüllerde kendine yer bulduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, 'www.scmp.com ' adlı haber sitesindeki 'Pekin, faydaları konusunda sorulara rağmen geleneksel Çin tıbbını korona virüs tedavisi olarak zorluyor' başlıklı yazıda ise, 13. yüzyıldan beri solunum şikayetlerini azaltmak için kullanılan "efedra" isimli geleneksel Çin tıbbı formülünde kayısı çekirdeğinin yer aldığı bildiriliyor"

Çin'de gündeme getirilen bilgiler doğrultusunda kayısı çekirdeklerinin özellikle solunum sistemi şikayetlerini azaltma konusunda potansiyeli olabileceğini ifade eden Önder Otlu, "Kayısı çekirdeklerinin sağlık bilimleri alanında sahip olduğu potansiyelin akademik camiada duyurulması için yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir. Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu çalışmaların üniversitemiz bünyesinde yapılması için gerekli adımları atmak istiyoruz. Son olarak, vatandaşlarımızın bu tip alternatif tedavileri denemeden önce mutlaka bir uzmanla görüşmelerini gerektiğini bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA