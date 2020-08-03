Korona virüs tatilde
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Korona virüs tatilde

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler yeni normalleşmeyi unutup normal bir tatil yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı.

Korona virüs tatilde
03.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:49

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler yeni normalleşmeyi unutup normal bir tatil yaparak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçe saydı. Özellikle Büyükşehirlerden gelen tatilciler hiçbir kurala uymaması korona tatile çıktı denile bilinecek kadar düşüncesiz davranmaları dikkatlerden kaçmadı.

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerden akın eden tatilciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamaları dikkatlerden kaçmadı. Deniz kenarında iç içe denize giren vatandaşlar Korona virüs (Kovid-19) salgınını unuttu.

Üst düzey önlem

Bodrum Kaymakamlığı başta olmak üzere Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe jandarma komutanlığı salgına karşı üst düzey önlem aldı. Bodrum Belediyesi ekipleri tüm cadde ve sokakları, kendilerine ait kafeteryaları dezenfekte etti. Jandarma ve Polis ekipleri ise sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutulmaması konusunda araçlardan anons yaparak uyarılardan bulundu. Tüm oteller, Barlar Kafeteryalar hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkararak günde en az 3 kez dezenfekte işlemleri yaptığı görüldü. Sağlık Bakanlığının, İç İşleri Bakanlığının ve Kültür ve turizm Bakanlığının Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı çıkardıkları genelgelere harfi harfine uydu.

Bazı otel ve işletmelerden edinilen bilgiye göre, tatile gelen vatandaşlar, otel çalışanlarını, işletmelerde çalışanları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları şeklinde uyarılarda bulunduklarını ama kendilerinin bu kurallara riayet etmediği öğrenildi. Hayat eve sığar uygulamasından yaklaşık 2 aydır bazı noktalar mavi (az risk) olarak görünürken Kurban Bayramı tatilinde mavi olarak görülen haritada sarı noktalarda ortaya çıkmaya başladı.

Başkan Aras: 'Bodrum güvenli bir bayram geçiriyor'

Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum'da Kovid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum'un güvenli bölge olduğunu gösteriyor. Tedbirlere titizlikle uymaya devam etmemiz durumunda, bayramı sağlıklı ve güvenli bir şekilde tamamlayacağız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ise 21 vakanın olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı nedeniyle güzel Bodrum'umuzda tatile gelen vatandaşlarımızla keyifli bir bayram tatili geçiriyoruz. Ancak maalesef bazı sosyal medya paylaşımlarında asılsız ve yalan bir şekilde, koronavirüs yüzünden Bodrum'da sıkıntı olduğu haberleri yayılmaktadır. Bodrum'da toplam vaka sayımız 21'dir. Hastanede yatan 2 kişi vardır ve bu iki kişi, yoğun bakımda değildir. Sağlık durumları da son derece iyidir. Bodrum'da şu anda yüzbinlerce nüfus olduğunu düşünürsek 21 vaka sayısı, Bodrum'un ne kadar güvenli olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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