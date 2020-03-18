Korona virüs Tarihi Eyüpsultan Meydanı simitçilerini vurdu Korona virüs Tarihi Eyüpsultan Meydanı simitçilerini vurdu 42 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal: "Normalde satmak için 150-200 simit alıyordum bugün 20 simit aldım" "87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim" " Benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp...

Korona virüs Tarihi Eyüpsultan Meydanı simitçilerini vurdu

42 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal:

"Normalde satmak için 150-200 simit alıyordum bugün 20 simit aldım"

"87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim"

" Benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp gitti"

"İmanın varsa virüsten korkmazsın, ben korkmuyorum"

İSTANBUL - Tarihi Eyüpsultan Meydanı'nda 42 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal, önceleri satmak için günde 150-200 simit aldığını ifade ederken bu sayının yeni tip korona virüs nedeni ile günde 20 simide kadar düştüğünü ifade etti. Ünal ayrıca, "87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim. Benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp gitti. İmanın varsa virüsten korkmazsın, ben korkmuyorum" diyerek de yeni tip korona virüse adeta meydan okudu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan ve ardından Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs İstanbul'un tarihi meydanlarında bulunan simitçilerini de olumsuz etkiledi. Eyüpsultan denilince akla ilk gelen yer olan ve yerli yabancı tüm turistlerin uğrak alanı olan Eyüpsultan Camii, şimdilerde bomboş. Normalde öğle saatlerinde adım atacak yer bulunmayan Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan seyyar simitçiler, yeni tip korona virüsün etkisi ile vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı çoğu satışlarını durdurdu. 42 yıldır tarihi Eyüpsultan Meydanı'nda simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal, yeni ti korona virüs nedeniyle elindeki simitleri artık satamadığını ifade etti.

"87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim"

Ünal, buna rağmen hergün sabah saat 05.00'da seyyar simit arabasının yanında hazır olduğunu belirtti. İlk olarak kolunda sepetle simit satmaya başladığını söyleyen Ünal, eskiden günde 200 satarken şimdilerde korona virüs nedeni ile 20 simit bile satamadığını söylüyor. 87 yaşındaki Pakize Ünal, "Satış yok, açlığımızdan arabanın tahtasını kemirecek değiliz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Normalde 100 simit alıyordum bugün 20 simit aldım. ya 2 su satacağım ekmek parası yapacağım. 87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim. Ben korkmuyorum Allah bana bu canı verdiyse nerede yazdıysa orada alacak" şeklinde konuştu.

"Normalde 150-200 simit Cuma günleri 400 simit satıyordum"

Yıllardır aynı yerde simit sattığını ve ilk defa satışlarının bu kadar kötü olduğunu belirten Ünal, "42 yıldır Eyüpsultan Meydan'da simit satıyorum. Normalde virüs olmadan önce 150-200 simit satıyordum. Bu sayı Cuma günleri 400'ü buluyordu. Ama şimdi daha siftah bile yapmadım. İnsan gelmiyor. Geldiklerinde de korkarak yaklaşıyorlar. Kızım Nevşehir'den geldi beni köye götürmek istiyor. Bu virüs nereden çıktı hiç bilmiyorum. İmanın temizse hiçbir şeyden korkmazsın. Ben bu virüsten korkmuyorum. Kızım dışarıya çıkmamı ve çalışmamı istemiyor, ben çalışmak istiyorum" dedi.

"Belki bir merhametli gelir tüm simitlerimi alıp dağıtır"

Tüm esnaf arkadaşlarının simit satışlarını durdurduğunu ifade eden Ünal, "Buradaki tüm benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp gitti. Ben nispeten bekliyorum tezgahımın başında gelen olursa satıyorum. Allah büyüktür. Belki bir merhametli gelir tüm simitlerimi alıp dağıtır. Mesela benim cumartesi günü simitlerim olduğu gibi kaldı. Yağmur yağıyordu, şemsiyeyi açtım oturdum. Bir genç çocuk geldi tüm simitlerimi aldı 120 TL para verdi. Daha sonra tüm simitleri dağıttı. Böyle olanlar da var. Virüs çıktığından beri kimse iş yapamıyor. Bu virüse yaşlılar çok çabuk etkileniyormuş. Allah ne yazdıysa hayırlısını versin" ifadelerini kullandı.

"Gazetelerin üzerinde namaz kılarlardı örtü yetmezdi"

Eyüpsultan Meydanı'nın normalde çok kalabalık olduğunu söyleyen Ünal, "Burada normalde adım atacak yer bulamazsınız. Gazetelerin üzerinde namaz kılarlardı örtü yetmezdi. Şimdi hiç kimse yok. Camide şimdi bir sıra cemaat var sadece. Camilere gidilmemesi gerektiği açıklandıktan sonra durum bu şekilde oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA