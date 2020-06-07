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Korona virüs sürecinde "Önce Vatan" dediler üretime devam ettiler

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya için Düzce'de üretimi 24 saat sürdüren kolonya fabrikası yurt dışından gelen talepleri durdurarak, "Önce vatan" dedi.

Korona virüs sürecinde
07.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:30

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya için Düzce'de üretimi 24 saat sürdüren kolonya fabrikası yurt dışından gelen talepleri durdurarak, "Önce vatan" dedi. Fabrika günlük 150 bin şişe kolonya üreterek Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya için Düzce'deki fabrikada üretim devam ediyor. Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde bulunan fabrika hafta sonları da dahil olmak üzere gece gündüz kolonya üretimini devam ettiriyor. Salgın sürecinde sadece limon kolonyası üretimi yapan fabrikada günlük 150 bin kolonya şişeleniyor.

"Günlük 150 bin şişe kolonya üretiyoruz"

Fabrikanın üretim Müdürü Tuncay Yıldız, "Üretimimiz 24 saat devam etmekte. Günlük 150 bin adet üretim yapmaktayız. Bunun bir kısmını iç piyasaya bir kısmını da ulusal marketlere veriyoruz. Vatandaşlarımıza kolonya çabuk ulaşsın diye uğraşıyoruz. Pandemi süreci öncesinde kolonya fiyatlarımız ne ise bu süreçte de fiyatlarımızı aynı şekilde devam ettirdik. Hatta 35-40 kişi ile çalışırken bu süreçte işçi sayımız 75-80'i buldu. Düzce birçok fabrika işçi çıkartırken, fabrika kapatırken biz bunu yapmayarak işçi sayısını arttırarak üretimi hızlandırdık" diye konuştu.

"İşçi sayımızı iki katına çıkarttık"

Fabrika Müdürü Nurettin Yılmaz, işçi sayısını 2 katına çıkartarak üretim hızını arttırdıklarını dile getirerek, "Pandemi sürecinde 24 saat çalışıyoruz. Üretimimiz hızlı bir şekilde işçilerde keyifli bir şekilde üretim yapıyor. Fabrikada işçi sayımızı iki katına çıkarttık. Üretimimiz seri bir şekilde devam ediyor vatanımız için. Devlet büyüklerimizin bizden talebi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"İhracatı durdurduk, önce vatan dedik"

Yılmaz yurt dışına ihracat yapan bir fabrika olduklarını, fakat korona virüs sonrasında talep gelmesine rağmen önce vatan diyerek Türkiye'nin dört bir yanına kolonya dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Önce vatanda dedik. İhracatı durdurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızı dinledik ve önce vatan önce millet dedik. Biz vatanımız için varız. İhracatı durdurduk. Gelen yoğun taleplere rağmen biz ihracatı durdurduk. Vatanımız ve milletimiz için insanlar için yaşlılarımız için canı gönülden istekli bir şekilde çalışıyoruz. İşçilerimiz bunun bilincindeler. Güzel bir çalışma süreci geçiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde üretimlerini devam ettiren kolonya fabrikası 10 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanlığına 650 bin şişe kolonya göndererek korona virüs ile mücadele kapsamında dağıtılan kolonyalara da destek verecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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