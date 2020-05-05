Korona virüs sürecinde halk sağlığını tehdit eden gıdalara el konuldu
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Korona virüs sürecinde halk sağlığını tehdit eden gıdalara el konuldu

Korona virüs sürecinde halk sağlığını tehdit eden gıdalara el konuldu
05.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:21

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürdüğü denetimlerde halkın sağlığını hiçe sayarak satılmaya çalışılan birçok gıda ürününe el koyarak çok sayıda işletme hakkında yasal işlem başlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sürdürdüğü denetimlerde halkın sağlığını hiçe sayarak satılmaya çalışılan birçok gıda ürününe el koyarak çok sayıda işletme hakkında yasal işlem başlattı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı gıda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bugüne kadar hijyen koşullarına aykırı şekilde hareket eden iş ve işlemlerde bulunan, numunelere uymayan bozulmuş ürünler satmaya çalışan bir çok işletme hakkında yasal işlem uygulanarak insan sağlığını hiçe sayan ürünlere el konularak imha edildiği kaydedildi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekipler, yeni tip korona virüs sürecinde sürekli olarak sahada görev yaparak denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında yumurta, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tavuk ve tavuk ürünleri gibi temel gıda maddelerinde önemli ihmaller tespit edildi. Son kullanma tarihi geçen, bozulmuş olan, hijyen kurallarına uygun ortamlarda bulundurulmadığı ve buna göre ambalajlanmadığı tespit edilen çok sayıda gıda ürününe el koyan ekipler, işletmeler hakkında yasal işlem uyguladıktan sonra bu ürünleri imha etti.

Vatandaşlar için ihbar hattı

İnsanlığın büyük bir salgın ile mücadele ettiği bir dönemde herkesin gıda sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak bu konuda çok hassas bir tutum ortaya koyduklarını kaydetti. Vatandaşların ihbarda bulunması için belediye bünyesinde telefon hattı oluşturduklarını anlatan Beyoğlu, "Yasaların bize verdiği yetkiler kapsamında vatandaşımızın sağlığını tehdit eden ürünlere ve bunları satmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. İnsanlık bir taraftan salgınla mücadele ediyor, diğer taraftan mübarek Ramazan ayındayız. Bu süreçte herkes gıda ürünleri gibi hayati konularda duyarlı olmak zorunda. İhbar için belirlediğimiz hat var. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı davranarak belediyemize yardımcı olarak bu sürece katkıda bulunmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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