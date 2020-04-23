Korona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti
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Adana, Güncel, Haber

Korona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti

Adana'da bir vatandaş, nefes darlığı çekmeye başlayınca yeni tip korona virüse yakalandığını düşünerek hastaneye gitmek için sokağa çıktı.

23.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:02
Korona virüs şüphesiyle sokağa çıktı, ambulansla hastaneye gitti

Adana'da bir vatandaş, nefes darlığı çekmeye başlayınca yeni tip korona virüse yakalandığını düşünerek hastaneye gitmek için sokağa çıktı. Polisler tarafından durdurulan şahıs, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Adana'da da 30 il ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yeni tıp korona virüsün etkilerini kırmak için alınan bu karar nedeniyle polisler de Adana genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde sokağa çıkan vatandaşları denetleyen polis, bir vatandaşın sokakta olduğunu görüp yanına çağırdı. Şahıs, nefes darlığı çektiğini korona virüsten şüphelendiği için hastaneye gitmek için yola çıktığını ancak kısıtlama nedeniyle hastaneye gidecek araç bulamadığını söyledi. Bunun üzerine polis, hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri vatandaşı ambulansa alıp hemen hastaneye götürdü. - ADANA

Kaynak: İHA

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