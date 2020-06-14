Korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darp etti
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Korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darp etti

Afyonkarahisar'da korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darp etti.

Korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darp etti
14.06.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:15

Afyonkarahisar'da korona virüs şüphesiyle hastaneye getirilen 2 kişi, 4 doktoru darp etti.

Türkiye'deki korona virüs salgını sürecinde canlar pahasına çalışan doktorlar Afyonkarahisar'da şiddete maruz kaldı. Afyonkarahisar'da korona virüs şüphelisi alkollü 2 kişi, doktorlara saldırdı. Olay, saat 02.30 sıralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kovid Tecrit Bölümü'nde meydana geldi. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye getirilen ve alkollü olduğu öne sürülen 2 şahsa test yapıldı. Sonuçları temiz çıkan şahıslar saldırgan tavırlar sergilemeye başladı.

Bunun üzerine nöbetçi doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz, şüphelileri sakinleşmeleri yönünde uyardı. Buna karşı çıkan 2 saldırgan, 4 doktoru darp etti. Daha sonra saldırganlardan biri doktorları, "Bir kamyon adam yığarım. Bu nasıl hastane? Pompalı tüfek getiririm, sizi tararım" diyerek tehdit etti. 2 şüpheli daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırı sonucunda yaralanan doktorlar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne gönderildi. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda doktorların boyun, yüz ve kollarında yumruk darbelerine bağlı kızarıklıklar olduğu belirtildi. Darp raporu alan ve beyaz kod uyarısı veren doktorların şikayetçi olduğu 2 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öte yandan Doktor Serkan Özdemir yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşarak, sesini duyurmaya çalıştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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