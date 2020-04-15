Korona virüs şüphelisi hastaneyi ayağa kaldırdı Adana'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.

Adana'da Çukurova Devlet Hastanesine yeni tip korona virüs şüphesiyle gelen bir kişi bahçede gezince kendisini uyaran güvenlik görevlilerine saldırıp "Bende varsa herkese bulaşsın" diyerek üzerilerine öksürdüğü öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni tip korona virüs belirtileri nedeniyle L.K. hastaneye başvuruda bulundu. Test yapıldıktan sonra acilden bahçeye çıkan şahsı güvenlik görevlileri, içeri girmesi ve maske takması konusunda uyardı. Bir süre sonrada şahsın öksürmesi üzerine güvenlik görevlileri bir kez daha maske takması ve içeri girmesi konusunda uyarıda bulundu. Ancak buna rağmen L.K. maske takmayıp içeri de girmeyince güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp edip "Bende varsa herkese bulaşsın" diye özel güvenlik görevlilerinin üzerine öksüren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içerisi geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' dedi. Yüzümü ve elimiz çizdi." açıklamasında bulundu.

Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun çıkmasının ardından Fatih Polis Merkezine götürülecek. - ADANA

Kaynak: İHA