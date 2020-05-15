Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı
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Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı

Trabzon'da korona virüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altına tutulan Gürcistan uyruklu şahıs çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı.

Korona virüs şüphelisi çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı
15.05.2020 00:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:16

Trabzon'da korona virüs şüphesi nedeniyle hastanede gözetim altına tutulan Gürcistan uyruklu şahıs çarşafları birleştirerek hastaneden kaçmaya çalıştı.

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle birkaç gündür gözetim altında tutulan Gürcistan uyruklu Cons Kri, hastaneden kaçmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Hastanenin 3. katında bir odada tedavi gören Kri, çarşafları birleştirerek pencereden kaçma teşebbüsünde bulundu. Kaçma girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, çarşafların zemine kadar uzanmaması nedeniyle 2. katta asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ve hastanede personellerinin fark etmesi üzerine hastane güvenliğine haber verildi. Güvenlik görevlileri tarafından asılı kaldığı camdan alınan şahıs, tekrar odasına getirilerek gözetim altına alındı. Geçmişte bağımlılık tedavisi gördüğü ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu şahıs için güvenlik önlemleri alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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