Korona virüs sonrası Aspendos Antik Kenti çevresindeki parkların yeni sahibi keçiler oldu
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Korona virüs sonrası Aspendos Antik Kenti çevresindeki parkların yeni sahibi keçiler oldu

Korona virüs sonrası Aspendos Antik Kenti çevresindeki parkların yeni sahibi keçiler oldu Tarihi Aspendos antik kenti ve bölge esnafı gün sayıyor Bölgede hayvanlar kamelyada serinleyip, çimlerin üzerinde karınlarını doyurup, doğanın keyfini çıkartıyor Korona virüs (Covid-19) tedbirleri...

22.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:40

Korona virüs sonrası Aspendos Antik Kenti çevresindeki parkların yeni sahibi keçiler oldu

Tarihi Aspendos antik kenti ve bölge esnafı gün sayıyor

Bölgede hayvanlar kamelyada serinleyip, çimlerin üzerinde karınlarını doyurup, doğanın keyfini çıkartıyor

ANTALYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapısını kapatan Aspendos antik kenti açılacağı günü bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesinde bulunan ve har yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Aspendos antik kenti ziyaretleri de bu yıl korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz" açıklama sonrası Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesinde de turizmcilerde heyecanlı bir bekleyişe neden oldu.

Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Aspendos antik tiyatro, eski köprü ve su kemerlerinin bulunduğu Serik İlçesine bağlı Belkıs mahallesinde korona virüs salgını sonrası parkların yeni sahibi keçiler oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede hayvanlar kamelyada serinleyip, çimlerin üzerinde karınlarını doyurup, doğanın keyfini çıkartıyor.

Geçimini halkın turizm ve tarımdan sağladığını belirten Belkıs Mahalle Muhtarı Şükrü Öz, " Korona virüs sebebiyle bölgemizde Allah'a şükür şu anda herhangi bir tespitimiz yoktur. Bize iletilen bilgilere göre. İşte gördüğünüz gibi buralarda turist yok. Geçimimizin yüzde 80'i turizm üzerine. Yüzde 20'si de çiftçilik üzerinedir. Devletimizin aldığı tedbirleri her zaman destekliyoruz. Ayın başına doğru turizm bölgelerinin açılacağı bilgisi konuşulmakta olup bölgede heyecan var, duyulduktan sonra heyecan oldu. Ayın başında turizm başlayacak dediler. İnşallah biz de başlamasını umuyoruz. Bu bölgeye har yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. Dünyaca tanınmış bir bölgededir. İnsanlar sokaklardan çekilince parklarımızın bile yeni sahipleri keçiler oldu. Ama katlanacağız, elimizden geldiğince ama tedbirler alınırsa çözülürse bu sorunlar daha iyi olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Restoran işletmeciliği yapan Ramazan Kolcu ise, "Restoran işletiyoruz burada ailecek ama 3-4 aydır iş yapamıyoruz mağduruz. Sonuçta bu dünya genelinde olan bir hastalık ve salgın. Ondan dolayı iş yerlerimiz şu anda kapalı. Yani şu anda tiyatromuz kapalı. Ondan sonra Anadolu Ateşi gibi etkinlik var o kapalı. Biz onların sayesinde ekmek yiyoruz. Onlar açık olduğu müddetçe burada turizm oluyor. Değilse şu anda kapalı. Kapalı olunca bizlerde kapalıyız. Yetkililerden evet onların da yapacağı bir şey yok ama sabırla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs sonrası Aspendos Antik Kenti çevresindeki parkların yeni sahibi keçiler oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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