Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü
Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü Issız ada değil, Kınalıada Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi.
Korona virüs sonrası Adalar ıssız adaya dönüştü
Issız ada değil, Kınalıada
İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar'ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.
Çin'in Wuhan kentinden Dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar'da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan 'ıssız ada' sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA