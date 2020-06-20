Korona virüs şoku yaşayan Akhisarspor İzmir'e geldi
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Korona virüs şoku yaşayan Akhisarspor İzmir'e geldi

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Altay ile karşılaşacakları maç öncesi İzmir'e geldi.

Korona virüs şoku yaşayan Akhisarspor İzmir'e geldi
20.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:20

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş ile Vrsajevic dahil olmak üzere toplam 12 kişinin korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Altay ile karşılaşacakları maç öncesi İzmir'e geldi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve 3 futbolcu dahil 12 ismin korona virüs testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, yarın oynanacak Altay maçı öncesi İzmir'e geldi. Konaklayacakları otele takım otobüsüyle giriş yapan yeşil-siyahlı ekibin futbolcuları ve teknik ekibini az sayıda Akhisarsporlu taraftar karşıladı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Dün akşam PCR testi yaptırdıklarını ve sonuçlarının ellerine ulaştığını aktaran Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut, 12 kişinin testinin pozitif çıktığını belirtmişti. Karabulut, "3 futbolcu, teknik ekipten 2 isim ve 7 personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Akşam itibariyle tüm oyuncularımız ve personelimiz Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınmıştı. Hiçbir belirtiye rastlanmadığı halde testlerde çıktığı için mecburen karantinaya girmişlerdir. Yılmaz hocam, oyuncularımızın ve diğer personelimizin sağlık durumları gayet iyi. Bu sabah itibariyle tüm oyuncularımız tekrardan ikinci PCR testine girdiler. Sonuçlarının negatif çıkması bizi sevindirmiştir. Onun haricinde biz tekrar antikor testini kendimiz özel olarak yaptırdık. Bu testin sonuçlarında da hiçbir pozitif vakıaya rastlanılmadı. Bugün saat 6 gibi oyuncularımızı İzmir'e uğurlayacağız. Yarın Altay maçımız var. Tüm oyuncularımız oynamak istiyor. Federasyonun da daha önceden futbola dönüş protokolünde bildirmiş olduğu gibi en az 11 oyuncuda pozitif çıkması lazım ki maçın iptal edilmesi için bir sebep olsun. Biz hazırız. Son negatif vakıalar da oyuncularımızın moralini yerine getirdi. Oynamaktan yanayız" diye açıklamada bulunmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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