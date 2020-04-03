Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu - Haber
Sancaktepe, Yerel

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:35
Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi.

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde kültür sanat etkinlikleri de iptal edildi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı, kısıtlamalar getirildi. Bu durum sanatçıların mağduriyetine vatandaşın ise kültür sanat faaliyetlerinden mahrumiyetine sebep oldu. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi.

Bu kapsamda Sancaktepe Belediyesi düzenlediği kültür sanat etkinliklerini YouTube başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak sanatseverlere ulaştırıyor.'Evde kal,sanatsız kalma' sloganıyla her hafta düzenlenen etkinlikler kapsamında son olarak Tasavvuf Müziğinin güçlü isimlerinden Mustafa Demirci canlı performansı ile tasavvuf müziği severlerin evlerine konuk oldu.Canlı yayın üzerinden katılımın yoğun olduğu programda Demirci ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden gelen istekleri de seslendirerek müzik severlere keyifli anlar yaşattı.

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haber
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haber
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haber
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı Haber
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen turistlik ilçeye 125 bin araç giriş yaptı
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye üzgünler
ABD'de Demokrat Senatör Sanders, Cumhuriyetçilere sitem etti: Yoksullar birkaç dolar daha fazla kazanacak diye...
Eto'o, 'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' diyen Fransız doktora küfür etti
Eto'o, "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" diyen Fransız doktora küfür etti
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Galatasaray'da Arda Turan yine gündemde! Yönetim değerlendirme yapacak
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
'Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim' diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
"Keşke erkek arkadaşımla karantinaya girseydim" diyen tenisçi, kendini dağlara vurdu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar suskunluğa bürünmüştü
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı: Salgından sonra insanlar...
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Ebru Yaşar Dilan Çıtak Guido Senia Levent Dörter
Spor Neymar Fatih Terim Rüştü Reçber Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Korona virüs sebebiyle Sancaktepe'de kültür sanat dünyası dijitalde hayat buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:08:29. #1.15#
title