- Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi - Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip korona virüs nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını açıklamıştı.

- Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi

MARDİN - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yeni tip korona virüs nedeniyle bu yıl camilerde bayram namazının kılınamayacağını açıklamıştı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bayram Namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında Kızıltepe'de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı. Bayram Namazı saatinde Yeni Camii'de bayram namazı kılınmadı ama minareden tekbir sesleri yükseldi.

Kaynak: İHA