Korona virüs savaşçısı 'Mikronsis' aracı İstanbul sokaklarında
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Ümraniye, İstanbul

Korona virüs savaşçısı 'Mikronsis' aracı İstanbul sokaklarında

Korona virüs savaşçısı 'Mikronsis' aracı İstanbul sokaklarında Tanker içine konulan dezenfekte solüsyonunu püskürterek temizlik yapıyor Yerli üretim Mikronsis Aracı sokaklarda dezenfekte Çalışmasına Başladı Korona virüsle mücadele kapsamında özel olarak üretilen yerli Mikronsis aracı...

09.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:15
Korona virüs savaşçısı 'Mikronsis' aracı İstanbul sokaklarında

Korona virüs savaşçısı 'Mikronsis' aracı İstanbul sokaklarında

Tanker içine konulan dezenfekte solüsyonunu püskürterek temizlik yapıyor

Yerli üretim Mikronsis Aracı sokaklarda dezenfekte Çalışmasına Başladı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında özel olarak üretilen yerli Mikronsis aracı dezenfekte çalışmalarına başladı.Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sokulan araç tanker içine konulan dezenfekte solüsyonunu püskürterek temizlik yapıyor.

Ümraniye Belediyesi, yerli üretim olan mikronsis aracıyla Ümraniye sokaklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Sahada dezenfekte solisyonunu püskürtme usulü ile yayarak çalışan araç, korona virüsle mücadelede önemli bir görev üstlenecek. Ümraniye'nin tüm cadde ve sokaklarında korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, bu sürece önemli bir katkıda bulunacak yerli üretim mikronsis aracını devreye soktu. Belediyenin temizlik ordusuna yeni katılan araç, Ümraniye'nin sokaklarında dezenfekte çalışmalarına başladı. Tanker içerisine konulan dezenfekte solüsyonunu püskürtme usulü ile sokaklara yayarak dezenfekte çalışmalarını hızlandıran araç, Ümraniye'nin cadde ve sokaklarında aralıksız bir şekilde görev yapacak. Bu aracın devreye girmesi ile birlikte Ümraniye'nin sokakları daha hızlı ve daha sık dezenfekte edilecek.

Korona virüs salgınını önlemek için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Mehmet Yarıcı, "Ümraniye Belediyesi olarak başkanımız İsmet Yıldırım'ın öngördüğü değerler doğrultusunda sahada dezenfekte çalışması için tamamen yerli üretim olan mikronsis aracımızla çevre ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca Ümraniye genelinde 20 ekibimizden oluşan dezenfekte ekibi ile birlikte vatandaşlarımızın daha ferah ve temiz bir ortamda, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için sahada aktif olarak görevimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Mikronsis aracının çalışma usulünü de anlatan Mehmet Yarıcı, "Şuan temizlik çalışmalarında kullandığımız dezenfektasyon solisyonunun herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Bu araç tanker içerisine koymuş olduğumuz solisyonu püskürtme usulü ile çevreye yayarak sahada dezenfekte çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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