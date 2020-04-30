Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı

Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı
30.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:11

Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı Öğretmenevinde kalan sağlıkçının doğum gününü eşi, kızları ve öğretmenevi personeli kutladı Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde evlerine gidemeyen ve Kayseri Öğretmenevi'nde misafir edilen sağlıkçı...

Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı

Öğretmenevinde kalan sağlıkçının doğum gününü eşi, kızları ve öğretmenevi personeli kutladı

KAYSERİ - Korona virüs salgını sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde evlerine gidemeyen ve Kayseri Öğretmenevi'nde misafir edilen sağlıkçı Muzaffer Çolakoğlu'na, eşi, kızları ve öğretmenevi personeli tarafından 34. yaş günü nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çolakoğlu, bu kutlamada eşine ve kızına sarılarak hasretini gideremedi.

Korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına her kesimden moral desteği veriliyor. Kayseri Öğretmenevi'nde yaklaşık bir aydır misafir edilen 42 sağlık çalışanının tüm ihtiyaçları karşılanarak rahat etmeleri sağlanıyor. Öğretmenevinde kalan sağlık çalışanlarının da özel günleri takip edilerek moralleri yüksek tutulmaya çalışılıyor. Öğretmenevinde misafir edilen sağlıkçılardan Muzaffer Çolakoğlu için de sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kaldığı odanın önüne, 'Mutluluklar Muzaffer' şarkısı, doğum günü pastası ve 'İyi ki varsın sağlıkçım' yazısı ile gelen eşi, kızları ve personeller kapıyı çalarak Muzaffer Çolakoğlu'nu bekledi. Sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğu gözlenen Çolakoğlu, maskesini takarak kutlamaya katıldı.

Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haber
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haber
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haber
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haber
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haber
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Koronaya yakalanan anne-babanın çocuğuna, hastane yönetimi sahip çıktı
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Podolski Selçuk İnan Burak Yılmaz Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Korona virüs savaşçısı doğum gününde eşine ve çocuğuna sarılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 23:08:07. #1.14#
title