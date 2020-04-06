Korona virüs şarkısına klip çektiler, "evde kal çağrısı" yaptılar Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası korona virüs için şarkı sözü yazıp bunu besteledi ve seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası korona virüs için şarkı sözü yazıp bunu besteledi ve seslendirdi. Şarkıya bir de klip çeken koro üyeleri bunu sosyal medyada paylaştı. Klibin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 'evde kal' çağrısı yaptı.

Bursalı sanatçılar korona virüs ve 'evde kal' çağrısı için şarkı sözleri yazdı. Koro üyeleri bunu evlerinden seslendirirken, şehrin drone ile çekilmiş boş cadde ve meydanlarının olduğu görüntülerle bir de klip hazırlandı. Sosyal medyada ilgi gören klipte oynayan Başkan Alinur Aktaş da finalde "evde kal, çünkü evde hayat var" çağrısı yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA