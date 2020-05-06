Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle online sergi
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Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle online sergi

Korona virüs sanata engel olmadı, uzaktan derslerle online sergi
06.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:49

Diyarbakır'da Diclekent Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Gazal Karlı, korona virüs salgınıyla eğitime verilen arada öğrencilerine uzaktan dersler verip online sergi açarak vatandaşların beğenisine sundu.

Diyarbakır'da Diclekent Ortaokulu teknoloji tasarım öğretmeni Gazal Karlı, korona virüs salgınıyla eğitime verilen arada öğrencilerine uzaktan dersler verip online sergi açarak vatandaşların beğenisine sundu.

Korona virüs salgınıyla birlikte eğitime verilen arada öğrenciler evlerine çekildi. Teknoloji tasarım öğretmeni Gazal Karlı, bu süreçte öğrencilerini unutmayarak onlarla iletişime geçip evde geçirdikleri zamanı değerlendirmek için sanatsal çalışmalar başlattı. Karlı, öğrencilerin dışarı çıkmadan evde bulabilecekleri malzemeleri göz önüne alarak hazırladığı etkinlik çalışmalarını whatsapp grupları üzerinden çocuklara göndererek online sanat çalışmalarına başladı. Karlı, daha sonra öğrencilerinin yaptığı çalışmalara derleyerek okul idaresi koordinesinde online sergi açarak vatandaşların beğenisine surdu.

Çocuklar dışarı çıkmadan evdeki malzemeleri kullandı

Teknoloji tasarım öğretmeni Gazal Karlı, bütün sınıflar için ayrı ayrı whatsapp grupları kurduklarını söyledi. Karlı, "İlk başta bütün öğretmenlerimizle öğrencilerimizle rehberlik yaptık. Bu süreci anlattık, bu süreçte temizliğin önemini anlattık. Daha sonra ben haftalık etkinlik göndermeye başladım. Evde yapacakları için evde bulabilecekleri malzemeleri seçmeye çok özen gösterdim. Çocukları hiç dışarıya yönlendirmedim. Etkinlik gönderdikçe çocukların çok hoşuna gitmeye başladı ve yaptılar. Bende onların yaptıkları etkinlikleri whatsapp gruplarında ilk başta paylaşmaya başladım. Bu da daha çok hoşlarına gitti. Çünkü bütün okul idaresi, öğretmenler görüp alkışlıyordu. Daha sonra EBA'da da paylaşmaya başladım. Kendi instagram hesabımda da paylaştım. Ben paylaştıkça çocuklar daha çok göndermeye başladılar. Şuanda etkinliği gönderdiğim gibi çocuklar yapıp gönderiyorlar. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bu şekliyle daha çok hoşuma gitmeye başladı. Çalışmalar çoğaldıkça sergi açalım diye düşündük. Çocuklarla birlikte konuştuk. Önceden yaptığımız fotoğraflarımızda vardı. Bunları birleştirip şube müdürüyle mesajlaşıp, böyle bir düşüncem var sergi açarsam destek çıkar mısınız dedim, kendisi de kabul etti. Biz de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eşimle birlikte oturup sergiyi hazırladık. Çocuklarla da dün paylaştım, çocuklarında çok hoşuna gitti. Hepsi ayrı ayrı özelden velilerim, teşekkür ettiler" dedi.

"Sanat stresi gideren bir unsur, onu anladım"

Velilerin, kendi çocuklarının çalışmalarını görünce çok mutlu olduklarını kaydeden Gazal Karlı, "Sergimizi online sunduk. Bazen hafta da iki etkinlik gönderiyordum çocuklar mesaj atıyordu. 'Hocam, bir daha göndermeyecek misiniz, bu etkinliği bitirdik. Canımız sıkılıyor, bir etkinlik daha gönderin' diye mesajlarda aldım. 7'nci ve 8'inci sınıflara giriyorum. 8'inci sınıflar şimdi sınava girecekler. Stresli bir ortamdalar. Buna rağmen bir sürü çalışma gönderdiler. Sanat stresi gideren bir unsur, onu anladım. Toplam 12 sınıfım var. Sınıflar 42 kişilik, çalışmalarımı daha çok güncel tuttum. İlk başta evdeyiz, resim yapıyoruz dedik ve resim yapmaya başladık. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vardı. 23 Nisan ile ilgili resimler yaptık. Ramazan ayına girdik, Ramazan ayıyla ilgili davul tasarımı verdim çocuklara konu olarak. Şimdiki konumuz Picasso'nun soyut yüzler, onu da yaptık. Benim zihinsel engelli 18 yaşında bir kızım var. Melisa, o da bize katıldı. Üniversiteye hazırlanan bir kızım var o da yaptı. Evdeyiz, etkinlik yapalım. Bu resim olur, her hangi tasarım olabilir. Evdeki malzemelerle, atık malzemelerle hatta en son eski gazetelerle hayvan figürü yapalım dedik çocuklara, yapıp gönderdiler. Çocuklarımızla birlikte etkinlik, resim yapalım, üretelim. Ürettikçe mutlu olacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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